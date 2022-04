Intercambio de Idiomas Conecta a Estudiantes de Marshall con Madrid

Read in English

Estudiantes de español en Marshal y estudiantes de inglés en España pueden comunicarse ahora a través de un programa de intercambio nuevo para mejorar las habilidades lingüísticas de ambos.

“El intercambio de idiomas sirve para ganar seguridad y confianza en las habilidades lingüísticas del estudiante” según Marisol Yago-Toledano.

Yago-Toledano enseña español en Marshall y coordinó el intercambio con Arancha Ruiz Martín, una profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en Madrid, España. Las dos establecieron el programa para ofrecer una oportunidad opcional a estudiantes “para practicar español fuera del contexto académico,” Yago-Toledano dijo.

Yago-Toledano dijo también que ella y Ruiz-Martín contactaron a sus estudiantes sobre el intercambio a través de correos electrónicos. Perin Schray, un estudiante de la clase de español IV en Marshall, supo del programa a través de estos correos electrónicos.

“Yo quiero hacer este programa,” Schray dijo, “porque es un buen oportunidad para hablar con otra personas quien pueden hablar español con fluidez porque no puedo hablar con fluidez hoy.”

Además, Schray mencionó que el intercambio le ayuda a aprender más de la cultura española. A él le interesa mucho comunicarse con personas diferentes que vienen de varios orígenes.

El intercambio se empezó al comienzo de marzo, pero Schray ya sabía algunas diferencias entre la cultura española y la cultura de los Estados Unidos (EEUU).

“[Hay] diferentes tiempos para comer,” Shray dijo. “Es interesante porque ellos comen muy pronto y muy tarde…. Y ellos quiere pasar tiempo noche, como muy tarde en el día.”

Al otro lado del intercambio y el mundo, Diego Vialas Muñoz—un estudiante de inglés en la EOI—también ya se benefició del programa.

Mientras que describía la experiencia, Muñoz dijo, “A la hora de hablar, he tenido suerte porque el acento [de mi compañero] es el típico americano así que no tengo muchos problemas para entender a mi pareja de intercambio. Otra diferencia que me llamó la atención fue que en EEUU no se usa el WhatsApp, en cambio aquí en España todo el mundo lo usa.”

Según Muñoz y Schray, los participantes del programa utilizan varios medios de comunicación: Muñoz utiliza WhatsApp y Discord mientras que Schray utiliza Instagram y Microsoft Teams.

Adicionalmente, ambos ya están aprovechando la intención que tenían Yago-Toledano y Ruiz-Martín para el intercambio.

“Pues principalmente me ayuda a pensar todos los días en inglés, cosa que antes no hacía,” Muñoz dijo. “Además [me ayuda a] practicar mi pronunciación del idioma.”

“Yo uso palabras errores-like, muy mal. No es correcto,” Schray dijo. “Las frases yo uso son incorrecto también. Pero [mi compañera] puede entenderme, pero no es perfecto. Entonces, ella [me dice] qué es incorrecto y qué es correcto.”

Además, Muñoz y Schray dijeron que recomendarían el programa a otros.

“Sí lo recomendaría,” Muñoz dijo. “Creo que es otra forma de aprender inglés. Mejor que un libro de texto. Además estás en contacto con un nativo, que es lo más puro que hay.”

“Por supuesto,” Schray dijo inmediatamente cuando fue preguntado si recomendaría el programa. “Es un buen programa. Es muy divertido, increíble.”

No obstante, para los estudiantes que se ponen nerviosos hablar con un extraño en un país diferente, Yago-Toledano dijo esto:

“Les diría [a los estudiantes] que tengan confianza en sí mismos,” Yago-Toledano dijo, “que no tengan miedo, que ponerse nervioso [o nerviosa] es lo normal. Insistiría en la idea de que equivocarse es aprender. Conocer a gente nueva significa crecimiento personal. Tener errores de códigos culturales y lingüísticos es, por un lado, parte del aprendizaje y por otro, parte de la integración hacia un nuevo país y su cultura.”